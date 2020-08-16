Edremit'te jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobille çarpışarak ters dönen jandarma minibüsündeki 3 personel yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, BalıkesirÇanakkale yolunun Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi. Kasım Aktaş yönetimindeki 34 CGP 152 plakalı otomobille Y. E. Kaya'nın kullandığı 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma minibüsü refüje çarpıp, ters döndü. Kazada, minibüs sürücüsü Kaya ve 2 personel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Aktaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-16 16:30:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.