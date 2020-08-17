Balıkesir'de Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu şüphelilerine göz açtırmıyor. Motosikletli polis Timleri 4 uyuşturucu şüphelisi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi de yakaladılar.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda, 1 şahıstan 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli hap, 1 şahıstan 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli hap, 1 şahıstan 0,87 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli madde, 1 şahıstan 1,65 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli madde elde geçirdiler. Motosikletli Polis Timleri ayrıca Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalayarak, gözaltına aldılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.