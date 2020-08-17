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Balıkesir'de Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

İHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu şüphelilerine göz açtırmıyor. Motosikletli polis Timleri 4 uyuşturucu şüphelisi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi de yakaladılar.

Balıkesir'de Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu şüphelilerine göz açtırmıyor. Motosikletli polis Timleri 4 uyuşturucu şüphelisi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi de yakaladılar.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda, 1 şahıstan 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli hap, 1 şahıstan 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli hap, 1 şahıstan 0,87 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli madde, 1 şahıstan 1,65 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli madde elde geçirdiler. Motosikletli Polis Timleri ayrıca Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalayarak, gözaltına aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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