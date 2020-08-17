Kazdağları ateş kuşuna emanet Dakikalar içinde orman yangınlarına müdahale edebiliyorlar

Orman yangınlarında müdahalede Türkiye’nin en büyük gücü olan yangın helikopterleri Kazdağları bölgesinde de etkili olarak kullanılıyor.

Ateş kuşları olarak ta bilinen yangın helikopterleri orman yangınları ile etkin mücadelede büyük rol oynuyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde konuşlandırılan Kamov32 tipi çift rotorlu helikopter Kazdağları bölgesinde yangınlara dakikalar içinde müdahale edibiliyor. Özel tasarımı ile kuyruk pervanesi olmadan uçebilen Kamov32 tek seferden 2 buçuk ton suyu yangın bölgesine atabiliyor. İlk ihbardan sonra 12 dakika içinde havalanan ve yangın bölgesine intikal eden helikopter 2 saat 15 dakika havada kalarak yangına müdahale edebiliyor. 3 yabancı personel. bir orman personeli ve Türk pilot ile uçuş yapan helikopter gün doğumu ve gün batımı arasında 14 Ekim tarihine kadar hizmet verecek. 150 kilometre hız yapabilen helikopter hakkında bilgi veren Pilot Alperen Aydın, “Helikopterimiz Rus yapımı bir helikopter. Yüksek manevra kabiliyeti ile özellik sarp ve engebeli arazilerde yangına etkin bir müdahale şansı sunuyor” dedi.

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