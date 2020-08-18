Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 42 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 42 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-18 09:17:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser
YEREL HABERLER Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser
Balıkesir'de deprem riskli okulun yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de deprem riskli okulun yıkımı tamamlandı
Ayvalık´ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayvalık´ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
3 jandarmanın yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı Siren çaldı, kaçma manevrası yaptı ama kazadan kurtulamadı
YEREL HABERLER 3 jandarmanın yaralandığı kaza anı araç kamerasına ...
Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması
YEREL HABERLER Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması
Başkan Yılmaz'a Balıkesirspor ve Bandırmaspor Başkanlarından ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'a Balıkesirspor ve Bandırmaspor ...
Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesiyle buluşuyor
YEREL HABERLER Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesiyle ...
Sakarya İlkokulunda yıkım tamamlandı, sıra temel atmada
YEREL HABERLER Sakarya İlkokulunda yıkım tamamlandı, sıra temel ...
Balıkesirli Köfteci mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor
YEREL HABERLER Balıkesirli Köfteci mekanında Yeşilçam artistlerinin ...
Türkiye'nin ilk ve tek Meslek Okulu Emisyon Ölçüm İstasyonu faaliyetine başladı Bandırma İMKB Lisesi Emisyon Ölçüm İstasyonu Bakanlık yetki belgesini aldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ve tek Meslek Okulu Emisyon Ölçüm ...
Kazdağları ateş kuşuna emanet Dakikalar içinde orman yangınlarına müdahale edebiliyorlar
YEREL HABERLER Kazdağları ateş kuşuna emanet Dakikalar içinde orman ...
Balıkesir'de Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de Motosikletli polisler suçlulara göz ...
Paşaliman Adasında zeytinlik yangını
YEREL HABERLER Paşaliman Adasında zeytinlik yangını
Vali Şıldak, Marmara Adası’nda
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Marmara Adası’nda
Paşaliman Adasında yangında 3 ve 1 samanlık yandı
YEREL HABERLER Paşaliman Adasında yangında 3 ve 1 samanlık yandı
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu
YEREL HABERLER Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu
Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisine operasyon
İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu
Edremit'te sahil temizliği
YEREL HABERLER Edremit'te sahil temizliği
Edremit'te jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Edremit'te jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım zeytin ağaçlarını yaktı
YEREL HABERLER Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım zeytin ağaçlarını ...
Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı, 3 jandarma yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X