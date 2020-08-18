İlçe asayiş ve pandemi toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde asayiş ve pandemi toplantısı yapıldı.

Edremit ilçe asayiş ve pandemi toplantısı kaymakam Turgay Ünsal başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ömer Koç, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Çınar, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Saran’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Makamında düzenlenen toplantıda cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda, pandemi sürecinde ilçe genelinde alınan tedbirler ile bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ayrıntılarıyla ele alınarak değerlendirildi.

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