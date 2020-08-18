Sanatçı Ahmet Mekin, Erdek'te

Türk sinemasının usta oyuncusu ve Erdek dostu Ahmet Mekin, tatil için Ocaklar'a geldi.

Geçen yıl eşini Erdek’in Ocaklar Mahallesinde toprağa verdikten sonra ilçeden ayrılan Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin, Erdek’te yeniden dostlarıyla buluştu. Eşini kaybettikten sonra kış aylarını Antalya’daki kızının yanında geçiren Ahmet Mekin, yeniden 1980 yılından bu yana yaşadığı Erdek’in Ocaklar Mahallesi’ne döndü. Erdek’te ve Ocaklar’daki dostlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 89 yaşındaki Mekin, Erdekli turizmci Seçkin Arslan’la da hasret giderdi. 1980 yılından beri tanıştığı Arslan ile çok iyi dost olduklarını vurgulayan Mekin, “Onun dostluğunun kalbimdeki yeri çok ayrıdır” dedi.

Ahmet Mekin, daha sonra sevenlerinin ricasını kırmayıp bol bol hatıra resmi çektirdi.

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