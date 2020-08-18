Bulduğu altın takıları belediyeye teslim etti Rahmiye teyzeden insanlık dersi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dürüst bir vatandaş, bulduğu takıları belediye vasıtasıyla sahibine teslim etti.

Altınova Mahallesi’nde ikamet eden kayınvalidesini ziyarete giden Vedatcan ve Özge Çobanoğlu çifti, mezarlık yolunda üç altın bileklik ve bir kolye düşürdü. Takıları bulan Rahmiye Kuş, bunları belediye aracılığı ile sahibine teslim etti.

Küçükköy Mahallesi’nde yaşayan Rahmiye Kuş, altınları evvela kuyumcu Uğur Kırmızı’ya götürüp, gerçek olup olmadığını kontrol ettirdiğini belirterek, ”Gerçek olduğunu öğrenince belediyeye gidip anons yaptırdım. Sahibi ortaya çıkınca da çok mutlu oldum” dedi.

Altınları Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’dan teslim alan Vedatcan Çobanoğlu, “Umudumuzu kesmiştik, eşim çok üzülüyordu. Demek ki dünyada böyle temiz yürekli insanlar çokmuş. Rahmiye Teyze’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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