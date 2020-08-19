Balıkesir'de polis 2 silah el geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 2 silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Ayvalık ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1 adet Atak marka kurusıkı 9 mm tabanca ve buna ait 131 adet fişek ve Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız Cold marka 9 mm tabanca ve buna ait 4 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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