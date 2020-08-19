Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu Polis ekipleri 5 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi ele geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada yakalan 1 şüpheli şahsın uyuşturucudan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu meydana çıktı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl merkezinde yapılan 1 çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bandırma İlçesinde yapılan 2 ayrı çalışmada; 3 şahıs yakalanmış 2 şahıs göz altına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 1'i hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, yapılan aramalarda; 0.87 gram bonzai yakalandı. Edremit İlçesinde yapılan 1 çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2.49 gram bonzai ve 0.26 gram metamfetamin ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.