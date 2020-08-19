Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu Polis ekipleri 5 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi ele geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada yakalan 1 şüpheli şahsın uyuşturucudan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu meydana çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl merkezinde yapılan 1 çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bandırma İlçesinde yapılan 2 ayrı çalışmada; 3 şahıs yakalanmış 2 şahıs göz altına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 1'i hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, yapılan aramalarda; 0.87 gram bonzai yakalandı. Edremit İlçesinde yapılan 1 çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2.49 gram bonzai ve 0.26 gram metamfetamin ele geçirildi.

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