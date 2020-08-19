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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak'tan koronavirüs denetimi

İHA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Karesi ilçesinde bulunun daimi Pazar yerinde yeni tip koronavirüs olan Covid19 denetimlerine katıldı. Karesi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekibinin yaptığı incelemeleri denetleyen Vali Hasan Şıldak gerek esnaf gerekse de işyeri sahiplerine alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Şıldak'tan koronavirüs denetimi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Karesi ilçesinde bulunun daimi Pazar yerinde yeni tip koronavirüs olan Covid19 denetimlerine katıldı. Karesi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekibinin yaptığı incelemeleri denetleyen Vali Hasan Şıldak gerek esnaf gerekse de işyeri sahiplerine alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak Karesi AVM’de bulunan Belediye Nikah Salonu’ndan başladığı denetim incelemesine daha sonra çeşitli iş kolundaki esnaflarla pazaryerinde denetimlerde bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Hasan Şıldak Karesi Belediyesi nikah salonunda alınan tedbirleri örnek göstererek bu tedbirlerin tüm düğün salonlarında uygulanmasının salgının önlenmesinde büyük önem taşıyacağını bildirdi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker’in de eşlik ettiği denetimde açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, gerek İl Pandemi Kurulu gerekse de İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararların uygulanabilirliğinin sürekli denetleneceğini söyledi. Vali Şıldak, "Ben duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak bizi gördüğünde sadece maskesini takan, polisimizi, zabıtamızı gördüğünde kendine çeki düzen veren bir anlayışı da kabul etmiyorum. Bu şekilde ancak kendimizi kandırırız. Artık kendimizi kandırma dönemi bitmiştir. Çok daha dikkatli olma, çok daha özenli davranma ve çevremizdeki herkesi de uyarma dönemindeyiz. Kimsenin hata yapma lüksü yoktur. Hepimizin sağlığı birimizin hatasına feda edilemez. Bu noktadan baktığımızda lütfen duyarlılık diyorum" diye konuştu.
Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler çevre esnafı dolaştıktan sonra pazar yerine geçerek yapılan denetimleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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