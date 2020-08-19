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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma hız yaparken radara yakalanan 47 araca ceza uyguladı

İHA

Balıkesir'de jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları Bölgesel Özel denetimlerde hız yaparken radara yakalanan 47 araca 21 bin lira idari para cezası uyguladı. Jandarma Trafik Timleri ayrıca yolcu otobüsleri, özel araçlar, Zirai tarım araçları, motosiklet ve sürücülere alkol denetimleri de yaptı.

Jandarma hız yaparken radara yakalanan 47 araca ceza uyguladı

Balıkesir'de jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları Bölgesel Özel denetimlerde hız yaparken radara yakalanan 47 araca 21 bin lira idari para cezası uyguladı. Jandarma Trafik Timleri ayrıca yolcu otobüsleri, özel araçlar, Zirai tarım araçları, motosiklet ve sürücülere alkol denetimleri de yaptı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; Balıkesir il genelinde “Bölgesel Özel Denetim9” faaliyeti icra edildi.
Jandarma Trafik Timlerinin Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 391 aracı kontrol ederek, 47 araca 21 bin 32 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 57 motosiklet veya motorlu bisiklete 36 bin 160 TL. idari para cezası uygulanırken. 17 motosiklet trafikten men edildi. Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, bin 222 traktör kontrol edilerek, traktör sürücülerine “Traktörlerin Karıştığı Kazalar” konusunda bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 559 araç kontrol edilmiş olup, 17 otobüse 9 bin 988 TL. idari para cezası uygulanırken, 7 yolcu otobüsü araç trafikten men edildi. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 549 denetim yapılmış olup, 50 kişiye 10 bin 8 TL. idari para cezası uygulandı. Yaya önceliği denetimi sonucunda, 2 kişiye 264 TL. idari para cezası uygulandı. Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 588 araç kontrol edilerek, 23 araca 17 bin 866 TL. idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 566 araç kontrol edilmiş olup, 22 araca 18 bin 656 TL. idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edilerek, 2 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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