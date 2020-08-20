Ayvalık’ta ceset karaya vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayanlar sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin Özgür Gündoğdu'na ait olduğu belirlendi.



Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak üzere ot toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nın Edremit Körfezi’ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslekl Lisesi’nin deniz kıyısında bir erkek cesedinin olduğunu fark etti. Raif Çelikel’in 112 Acil İhbar Hattı’na ihbarda bulunması üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesedin Özgür Gündoğdu’ya (43) ait olduğunu tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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