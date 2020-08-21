Ayvalık’ta ceset karaya vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta ceset karaya vurdu

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayanlar sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin Özgür Gündoğdu'na ait olduğu belirlendi.

Ayvalık’ta ceset karaya vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayanlar sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan araştırmada cesedin Özgür Gündoğdu'na ait olduğu belirlendi.

Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak üzere ot toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nın Edremit Körfezi’ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslekl Lisesi’nin deniz kıyısında bir erkek cesedinin olduğunu fark etti. Raif Çelikel’in 112 Acil İhbar Hattı’na ihbarda bulunması üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesedin Özgür Gündoğdu’ya (43) ait olduğunu tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aktifbank'tan Balkes'e finansman sağlandı
YEREL HABERLER Aktifbank'tan Balkes'e finansman sağlandı
Balıkesir’de çok miktarda captagon ele geçirildi Captagon haplar Bath’in dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çok miktarda captagon ele ...
Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı Güvenlik önlemi olarak 30 liralık şişme deniz simitlerine güveniyorlar
YEREL HABERLER Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı Güvenlik ...
Sındırgılı çocuklardan örnek Bayrak sevgisi
YEREL HABERLER Sındırgılı çocuklardan örnek Bayrak sevgisi
Erdek'te kayık çekilen alan temizlendi
YEREL HABERLER Erdek'te kayık çekilen alan temizlendi
Atatürk ve Türk Bayrağının panosu tamir bekliyor
YEREL HABERLER Atatürk ve Türk Bayrağının panosu tamir bekliyor
Ayvalık’ta ceset karaya vurdu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta ceset karaya vurdu
Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu
20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı 3 hastaya umut olan genç göz yaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik ...
Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Edremit’te işyerlerine covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Edremit’te işyerlerine covid-19 denetimi
Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı ...
Marmara’da Korona denetimi
YEREL HABERLER Marmara’da Korona denetimi
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Balıkesir’den stevia Almanya'ya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’den stevia Almanya'ya ihraç ediliyor
Burhaniye’de Kıbrıs gazisi Gürsoy toprağa verildi.
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kıbrıs gazisi Gürsoy toprağa verildi.
AK Parti “Ayvalık’ta Gür, Gömeç’te Uslu” dedi
YEREL HABERLER AK Parti “Ayvalık’ta Gür, Gömeç’te Uslu” dedi
Balıkesir’de turistik Ören’e projeli tanıtım
YEREL HABERLER Balıkesir’de turistik Ören’e projeli tanıtım
Telefonla kandırıldı, yarım milyonunu dolandırıcılara kaptırdı
YEREL HABERLER Telefonla kandırıldı, yarım milyonunu dolandırıcılara ...
Ayvalık’ta pandemi sonrası “Übü Hep Übü”
YEREL HABERLER Ayvalık’ta pandemi sonrası “Übü Hep Übü”
AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı
YEREL HABERLER AK Parti Karesi’ye Hocaoğlu atandı
Sındırgı’da Koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Sındırgı’da Koronavirüs denetimi
Vali Şıldak Manyas'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak Manyas'ı ziyaret etti
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X