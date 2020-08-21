Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye erleri kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bataklığa saplanan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karınca Deresi kenarındaki bataklığa saplanan 2 köpeği gören vatandaşlar, Burhaniye İtfaiye Amirliği'ni aradı. Hemen bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bataklığa saplanan 2 köpeği, halatla kurtardı.
Kurtarılan köpekler, veteriner tarafından kontrol edildi. Sağlık durumları iyi olan köpekler, mama verilip, doğal ortama salındı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-08-21 17:11:53
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