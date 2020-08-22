Edremit'te zeytinlik alanda yangın (1)

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Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-22 11:55:46



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