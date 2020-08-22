Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 ateşli silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde yapılan çalışmalarda; Ayvalık İlçesinde, 1 adet Vzor marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu silahlara ait 46 adet fişek, 1 adet Blow marka kuru sıkı tabanca, Balya İlçesinde, 1 adet pompalı av tüfeği, Bandırma İlçesinde, 1 adet Voltran marka kuru sıkı tabanca, Edremit İlçesinde, 1 adet Falcon marka av tüfeği, 1 adet ibaresiz kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 46 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.