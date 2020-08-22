Edremit'te zeytinlik alanda yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkseri'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kazdağları eteklerindeki Kadıköy Mahallesi Şıp Şıp Dede mevkisinde bulunan otluk alanda, saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman kenarındaki zeytinlik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 yangın söndürme helikopteri ile 3 arazöz ve 1 su tankeri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 4 yangın söndürme aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-22 13:40:18



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