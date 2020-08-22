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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöpten topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

İHA

Edremit ilçesinde, emlak danışmanlığı yapan Murat Pazar, çöpten topladığı kitaplarla kütüphane oluşturdu, işyerinde okuma saati düzenliyor. Yaklaşık bin dolayında kitabı bulunan Pazar, vatandaşları kitap okumaya çağırdı.

Çöpten topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

Edremit ilçesinde, emlak danışmanlığı yapan Murat Pazar, çöpten topladığı kitaplarla kütüphane oluşturdu, işyerinde okuma saati düzenliyor. Yaklaşık bin dolayında kitabı bulunan Pazar, vatandaşları kitap okumaya çağırdı.
İlçenin Cennet Ayağı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında emlak danışmanlığı yapan 50 yaşındaki Murat Pazar, çöpten topladığı kitaplarla kütüphane oluşturdu. Tıp kitaplarından hukuk kitaplarına kadar değişik türde yaklaşık bin adet kitap biriktiren Pazar, işyerini kütüphaneye çevirdi. Okuma meraklılarına ödünç kitap veren Pazar, haftanın belli günlerinde okuma saatleri düzenliyor. Uzun yıllar şantiye şefliği yaptığını anlatan Murat Pazar, “10 yıldan beri de emlak danışmanlığı yapıyorum. Okumaya meraklı bir insanın. Son zamanlarda çöpe atılan kitapları toplamaya başladım. Bu güne kadar bin dolayında kitabım oldu. Çevreden gelip benden ödünç kitap alıyorlar. Özellikle kış aylarında okuma saatleri düzenliyoruz. Okuma saatlerimizde ilgi görüyor. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum” dedi.

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