Balıkesir'de define avcıları jandarmaya yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Balya ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Balya ilçesinde S.G., O.Ç., Ö.M.G., N.C.Ö. ve S.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri şüphelilerle birlikte 3 adet detektör, 4 adet kürek ve 3 adet kazma ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.