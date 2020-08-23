Jandarma hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Yağma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli O.K. Bigadiç İlçesi Y. Mahallesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli O.K. tutuklanarak Balıkesir L Tipi cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.