Balıkesir'de define avcılarına suçüstü

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALYA (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Balya ilçesinde, izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazma ve küreklerle yakalanarak, gözaltına alındı.
Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Balya'da bazı kişilerin izinsiz kazı yapacakları tespit edildi. Kazı yapılacak alanı kontrol eden ekipler, S.G., O.Ç., Ö.M.G., N.C.Ö. ve S.Ç.´yi suçüstü yakaladı. Operasyonda ayrıca şüphelilerle birlikte 3 dedektör, 4 kürek ve 3 kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Balya Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-23 15:05:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.