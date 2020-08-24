Altınova’da çevrecilerden “demir” zaferi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ÇED dosyası kabul edilen başvuruyu reddetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nin sahilini kuşatan 1608 hektarlık alanda denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine karşı geçtiğimiz yıl yapılan itirazlar sonuca bağlandı ve Ayvalık’a müjdeli haber geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Densan Madencilik firması tarafından ÇED dosyası kabul edilen başvuruyu reddetti. Buna göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi plajlarında demir madeni aranmayacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara’da yürüttükleri çalışma programı dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen temasların sonucunda mutlu haberi aldıklarını söyledi. Ergin, “Altınova demir madeni arama dosyasına yaptığımız itirazlarımız kabul edildi. Altınova ‘Demir Madeni’ dosyası lehimize kapandı, arama yapacak olan şirketin başvurusu reddedildi. Bu hafta sonu aldığımız en mutlu ve keyifli haberi Ayvalıklı hemşehrilerim ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Sivil toplum örgütlerine teşekkür

Denizden demir madeni çıkarılmasının gündeme gelmesiyle birlikte tepkilerini dile getiren sivil toplum örgütlerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Mesut Ergin, destek verenlere teşekkür etti.

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