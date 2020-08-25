Edremit’te yollar asfaltlanıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ekipleri ilçenin genelinde asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle trafiği rahatlatacak ara bağlantı yollarının da yer aldığı çalışmalarda kısa sürede 10 bin metrekare asfalt kaplaması yapılacak.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önemli noktalarda yaptığı asfaltlama çalışmalarına ara bağlantı yollarında devam ediyor. Yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardan başlayarak yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Yolören Mahallesi’nde alışveriş merkezi arkası, özel okul ve araç muayene istasyonu bağlantı yollarında sathi asfalt kaplama gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde takip eden Fen işleri Müdürü Abdullah Kesici, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatı ve belirlediğimiz program dâhilinde Edremit genelinde yeni açılan yollar, bozukyıpranan cadde ve sokaklar ile ara bağlantı yollarında ara vermeden asfaltlama yapıyoruz. Belediyemize ait asfalt şantiyesinde ürettiğimiz kendi asfaltlarımız ile kısa süre içerisinde 10 bin metre kare sathi asfalt kaplamasını tamamlayacağız” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da büyüyen ve gelişen yapısı ile büyük bir kent haline gelen Edremit’i daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu büyümeye paralel olarak sorunları tek tek ortadan kaldırıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin birçok farklı noktasında çalışmalarına devam ediyorlar. Edremitlimizi daha ileriye götürmek, daha güzel ve pırıl pırıl bir kent oluşturmak için bahane üretmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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