Balıkesir'de 6 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli şahsı yakalarken, operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 34 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmada 5 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 1 Adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan Payp tabir edilen aparat ele geçirildi.

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