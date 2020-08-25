Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi, Burhaniye’de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi, Burhaniye’de başladı

İHA

Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi, Burhaniye’de başladı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırlanan ve Türkiye genelinde kabul edilen 92 projeden biri olmayı başaran, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi ve çevresinde kırsal bölgelerden seçilmiş öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan “Kırsaldan Kozmosa Bilim” projesinin açılış töreni, Burhaniye Öğretmen Evinde gerçekleşti.
Program, proje yöneticisi Dr. Satı Ceylan’ın bilgilendirme konuşması ile başladı. Bu projeler sayesinde öğrencilerde merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflendiğini belirten Dr. Ceylan, kırsaldaki köylerde yaşayan öğrenciler arasından birebir mülakatlar sonucu seçilen 29 öğrenciye yönelik birbirinden ilginç toplam 52 etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi. Dr. Ceylan konuşmasında, projede 5 profesör, 5 doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi 1 Astronom ve 21 öğretmenin görev alacağını da ifade etti.
TÜBİTAK 4006 Balıkesir Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl ise; “Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesinin bölge eğitimine ivme kazandıracak örnek bir projedir. Ayrıca, projenin üniversitemilli eğitim ve özel sektör işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor olması da önemli bir farktır. Bu projede yoğun ve eğlenceli bir eğitim programı gençleri bekliyor. Öğrencilerimiz bu projede mikroskopla mikro dünyayı, teleskopla makro dünyayı gözlemleyecekler. Geleneksel boyama yöntemi ile bitkilerden elde edecekleri boyalarla iplik boyayacaklar, bölgenin biyoçeşitlilik merkezi Kazdağında endemik bitkileri gözlemleyecekler, robot tasarımı ve çeşitli zeka oyunları ile eğlenerek öğrenecekleri birçok etkinlik gerçekleştirecekler.” açıklamalarında bulundu.
Açılış töreni öğrencilere yaka kartları ve çantalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. Açılış törenine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, TÜBİTAK 4006 Balıkesir Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, okul müdürleri, öğretmenler, proje ekibi ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulduğu her yere esrar sakladı ama polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Bulduğu her yere esrar sakladı ama polisten kaçamadı
Burhaniye’nin muhtarlıkları yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’nin muhtarlıkları yenileniyor
Edremit’te yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Edremit’te yollar asfaltlanıyor
Tarlaya koyun girdi tartışması kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Tarlaya koyun girdi tartışması kanlı bitti: 2 ölü
Balıkesir´in tarihi çeşmeleri restore edilecek
YEREL HABERLER Balıkesir´in tarihi çeşmeleri restore edilecek
Trafikte yol verme kavgası kamerada Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan kavga trafikte bekleyenler tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Trafikte yol verme kavgası kamerada Balıkesir'in ...
Filiz Ali, Sabahattin Ali Anı Evi’ni ziyaret etti Edremit Belediyesi'nden Sabahattin Ali'ye Vefa
YEREL HABERLER Filiz Ali, Sabahattin Ali Anı Evi’ni ziyaret ...
Ak Partili başkan CHP'li başkandan kız istedi
YEREL HABERLER Ak Partili başkan CHP'li başkandan kız istedi
Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
YEREL HABERLER Balıkesir'in tarihi çeşmeleri restore edilecek
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak Şoförler Erdek-Bandırma arasındaki yol çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak Şoförler ...
Altınova’da çevrecilerden “demir” zaferi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ÇED dosyası kabul edilen başvuruyu reddetti
YEREL HABERLER Altınova’da çevrecilerden “demir” zaferi Çevre ve ...
Balıkesir Milli Eğitime 11 projeden 270 bin avro hibe desteği
YEREL HABERLER Balıkesir Milli Eğitime 11 projeden 270 bin avro ...
(Özel) Antandros antik kentinde "ticarî alan" kazıları sürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Antandros antik kentinde "ticarî alan" ...
Edremit'te ilginç olay Jandarma ekiplerinin baygın bulduğu kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Edremit'te ilginç olay Jandarma ekiplerinin baygın ...
'Komiser' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 'Komiser' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, ...
BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi’nde test sayısı 55 bini aştı
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi’nde test sayısı 55 bini ...
Balıkesir'de define avcılarına suçüstü
YEREL HABERLER Balıkesir'de define avcılarına suçüstü
Ayvalık’ta çöplük yangını
YEREL HABERLER Ayvalık’ta çöplük yangını
Bartholomeos'tan huzur ve barış duası
YEREL HABERLER Bartholomeos'tan huzur ve barış duası
Başkan Avcı’dan kırsal mahallelere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Avcı’dan kırsal mahallelere ziyaret
Balıkesir'de polis aranan 9 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 9 kişiyi yakaladı
Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
Jandarma hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı
Balıkesir'de polis 3 silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 3 silah yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X