Balıkesir polisinden silah ve aranan şahıs operasyonu Operasyonlarda 11 silah ve 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları silah ve aran şahıslara yönelik ayrı ayrı operasyonlarda 10 silah ve 1 Uzi marka havalı tabanca ile bu silahlara ait fişek ve 8 aranan şahsı ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il genelinde yapılan çalışmalarda; İl merkezin de 1 Adet ruhsatsız Colt marka 9,00 mm çapında ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Ayvalık İlçesinde, 1 Uzi havalı tabanca, 1 adet sarsılmaz tabanca, 5 fişek 1 adet Sig sauer marka 7,65 mm tabanca 5 fişek, 1 kovan ve 1 aran şahıs yakalandı. Bandırma İlçesinde, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm Sig sauer marka tabanca ve buna ait 5 adet fişek, 1 Adet Glock marka 7,65 mm tabanca 5 fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet markasız Tornado silah sanayi ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kral arms faturalı havalı tüfek, Edremit İlçesinde, 2 adet silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, 1 adet ruhsatsız 9 mm Star marka tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 1 adet Magnum marka tüfek ve 41 fişek ve 2 aranan şahıs yakalandı ve Sındırgı ilçesinde de 1 aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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