Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları şüpheli şahısların üst aramalarında silah ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Aranan Şahıs Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1 şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 1 şahıstan 1.57 gram Esrar maddesi, 1 Şahıstan 2.68 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Motosikletli Polis Timleri ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakaladılar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.