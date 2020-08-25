Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de Motosikletli Polis Timleri il genelinde yaptıkları şüpheli şahısların üst aramalarında silah ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Aranan Şahıs Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1 şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 1 şahıstan 1.57 gram Esrar maddesi, 1 Şahıstan 2.68 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Motosikletli Polis Timleri ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakaladılar.

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