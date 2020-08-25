MHK'deki ilk Balıkesirli Nedim Göklü oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri arasında bulunan Nedim Göklü, bu göreve getirilen ilk Balıkesirli olarak dikkat çekti.

TFF Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi. Süper Lig'in eski hakemlerinden Nedim Göklü, MHK’da yer alan ilk Balıkesirli isim oldu.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nda Nedim Göklü’nün yanı sıra Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu ve Ahmet Erdoğan yer aldı.

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