Havran'da ihtihar eden cinayet zanlısı toprağa verildi

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldürüp, ağılda ölü bulunan Ramazan E.'nin (44) cenazesi toprağa verildi. Kaya'nın cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedilecek.

Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında, Havran ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, domuzlara karşı nöbet tutmak amacıyla tarlasına giden Nedim Kaya'nın arazisine Ramazan E.'nin koyunları girdi. İki komşu arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ramazan E., Nedim Kaya'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ramazan E. yakındaki ağıla kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri Ramazan E.'yi ölü olarak buldu. Yanında av tüfeği bulunan Ramazan E.'nin intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Ramazan E. ve Kaya'nın cenazeleri otopsilerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ramazan E.'nin cenazesi öğle namazının ardından Karaoğlanlar Mahallesi mezarlığına defnedilirken, Nedim Kaya'nın cenazesi de ikindi vakti toprağa verilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-25 16:13:31



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