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Balıkesir polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Polis 47 şüpheliyi yakalarken, 9 kişi tutuklandı

İHA

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda 47 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Balıkesir polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Polis 47 şüpheliyi yakalarken, 9 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda 47 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 110 adet sentetik ecza hap, 474,62 gram reçine esrar, 10,08 gram metamfetamin, 24,62 gram bonzai maddesi, 28 adet captagon hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, bin 900 TL para ele geçirilmiştir. Erdek İlçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şahıs yakalanmış, 2 gram metamfetamin, 29 gram esrar ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan 6 ayrı çalışmada 10 şahıs yakalanmış, adli makamlara sev edilen 4 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 9,29 gram metamfetamin maddesi, 8,2 gram bonzai, 674 adet captagon hap, 153,96 gram esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, 765 TL para ele geçirildi.
Bigadiç İlçesinde yapılan 1 çalışmada 5 şahıs yakalandı. Ayvalık İlçesinde yapılan 2 çalışmada 4 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 4 gram metamfetamin, 13 gram esrar maddesi, 7 adet ecza hap, bin 100 TL para ele geçirildi.
Bandırma İlçesinde yapılan 5 çalışmada 7 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 1,55 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin, 10,7 gram bonzai ele geçirildi. Havran İlçesinde yapılan 1 çalışmada 3) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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