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Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

İHA

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Aslen Gönenli olup, bir süre önce 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden Çatak, 2017 yılından beri Erdek’te görev yapıyordu.
Erdek’in yeni Müdürü Bandırma’dan gelecek
Çatak’tan boşalan Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı. Karabaş, 4 yıldan beri Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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