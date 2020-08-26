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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de BAÇEM 2 bin kişiye eğitim verdi

İHA

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine tarafından kurulan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdi. BAÇEM'in son konukları köy okullarında eğitim gören ortaokul öğrencileri oldu. BAÇEM bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden, tohumlara, bitki yetiştiriciliğine kadar çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımdaki desteklemelerin süreceğini söyledi.

Balıkesir’de BAÇEM 2 bin kişiye eğitim verdi

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine tarafından kurulan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdi. BAÇEM’in son konukları köy okullarında eğitim gören ortaokul öğrencileri oldu. BAÇEM bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden, tohumlara, bitki yetiştiriciliğine kadar çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımdaki desteklemelerin süreceğini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi, teorik bilgiyi uygulamalı hale getirerek göstermek, yeni teknolojileri ve katma değeri yüksek ürünleri üreticilere tanıtılması amacıyla kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, bugüne kadar çeşitli kurs ve festivaller kapsamında 2 bin kişiye eğitim verdi.
Pandemi süreci ara verilen eğitimlere kontrollü şekilde başlandığını söyleyen BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pandemi sonrasında eğitimlerin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.
Balıkesir Üniversitesine bağlı Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, öğrencilere kök boya yapımını ve boyama tekniklerini anlattı. Projeyi çok yararlı bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Selami Selvi, “Ortaokul öğrencilerinin projesi için BAÇEM’e geldik. Burada kök boyama yöntemini anlattık. Tıbbı ve aromatik bitkileri tanıttık. Güzel bir uygulama oldu” dedi.
Konuklarına teşekkür eden BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da, “Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdik. Bu eğitimler sonunda farkındalık oluştu. Markalar meydana geldi. Tarladan Hasada, Aromaterapi Festivali ve Kazdağları Mantar Festivallerini yaptık. Eğitimlerimiz, bu pandemi sürenin ardından devam edecek. Herkesi BAÇEM’e bekliyoruz” dedi.
Türkiye’yi doyuran şehir Balıkesir’in tarımda daha iyi noktada olması için yatırımların devam edeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “BAÇEM ile çiftçilerimize özel uygulamaların yanı sıra, öğrenci grupları ve sivil toplum kuruluşlarına da dönem dönem eğitimler verilmekte. BAÇEM ile teorik bilgiyi uygulamalı hale getirerek Balıkesir’ tarım konusunda önemli bir katma değer sağlanıyor. Bu yöndeki desteklemelerimiz devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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