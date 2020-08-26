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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de öğretmenlere Pandemi Hijyeni Kuralları eğitimi

İHA

Burhaniye’de öğretmenlere Pandemi Hijyeni Kuralları eğitimi

Burhaniye ilçesinde, öğretmenlere Pandemi Hijyeni Kuralları eğitimi verildi. Kaymakamlık salonu ve 14 okulda düzenlenen eğitime 700 öğretmen katıldı.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen Pandemi Hijyeni Kuralları eğitimi ilgi gördü. Eş zamanlı olarak 14 okulda düzenlenen kurslardan biri de Kaymakamlık Salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş de katıldı. Kursun açış konuşmasını yapan Kaymakam Memiş, “Önemli günlerden geçiyoruz. Bunun için hep birlikte dikkatli olmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak için bu kursları yapıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Kaymakamlık Salonundaki eğitimi de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadriye Atak verdi. Atak, hijyen kurulları ve salgın hastalıklar hakkında bilgiler verdi. Hastalıklardan korunmak için hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çeken Atak, Covit19’dan korunmak için temizlik, mesafe ve maskeye önem verilmesini istedi. Eğitime katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, eğitmen Kadriye Atak ve öğretmenlere teşekkür etti. Müdür Zihni, eğitime katılan tüm öğretmenlere sertifika verileceğini söyledi. Kursan 8 saatlik olduğunu anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Bülent Dükancı da, pandemi döneminde hijyen eğitimlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

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