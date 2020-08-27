Balıkesir'de jandarma 73 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 24 bin 582 kişi sorguladı. Jandarma ekipleri bu sorgulamalar esnasında Altıeylül ilçesinde 4, Ayvalık ilçesinde 12, Bandırma ilçesinde 1, Bigadiç ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 5, Edremit ilçesinde 32, Erdek ilçesinde 3, Gönen ilçesinde 2, Karesi ilçesinde 8, Manyas ilçesinde 2, Marmara ilçesinde 1 ve Susurluk ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 73 şahsı yakaladı.

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