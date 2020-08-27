Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

Edremit ilçesinde, geçtiğimiz yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar, Yasemin Adar’ı örnek aldığını anlatan 20 yaşındaki Ağar, Rusya’da düzenlenecek Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na hazırlandığını söyledi.

Edremit’te liseyi bitiren Gökçe Ağar, Milli Güreşci Fevzi Çakmar’ın teşviki ile güreşe başladı. Güreş yüzünden üniversite hayalini erteleyen Ağar, Yasemin Adar gibi şampiyon kadın güreşçi olmak istediğini söyledi. Her gün antrenman yaptığını anlatan Gökçe Ağar, “Fevzi Çakmar hocamın ekibinde güreşe başladım. Güreşte başarılı olabilmek için kazanmama rağmen üniversiteye gitmedim. Üniversite hayalimi erteledim. Kendime şampiyon Yasemin Adar’ı örnek aldım. Ekim Kasım aylarında Rusya da düzenlenecek olan Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na katılmak istiyorum. Bunun için de her gün antrenman yapıyorum. Amacım şampiyon olmaktır” dedi. Gökçe Ağar’ın çok çalıştığını anlatan Milli Güreşi Fevzi Çakmar da, Ben Gökçe kızımıza güveniyorum. Çok çalışıyor. Kendisinden ilerde şampiyonluklar bekliyorum” dedi.

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