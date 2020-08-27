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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Balıkesir'in tatil merkezi Edremit ilçesinde alınan tedbirler doğrultusunda Covid19 denetimleri kesintisiz yapılmaya devam ediyor.

Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Balıkesir’in tatil merkezi Edremit ilçesinde alınan tedbirler doğrultusunda Covid19 denetimleri kesintisiz yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın talimatıyla denetim ekipleri, ilçe genelinde Covid19 Denetimlerini kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor.
Denetimler kapsamında Edremit’te; kafe, restoran, kıraathane, plaj, sahiller ve pazar yerlerinde 7/24 denetim gerçekleştiren denetim ekipleri temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara riayet edilmesi noktasında çalışmalarını yürütüyor.
Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkin denetimlerde pandemi kurallarına riayet etmeyenlerle ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanıyor.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “İlçemizde koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini, belirlenen tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz denetimlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Bu kapsamda özellikle Koronavirüs salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından İçişleri Bakanlığımızın Covid19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulaması hayata geçirilmiştir. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz koordinasyonunda hem işyeri hem de mahalle denetim ekiplerimiz oluşturulmuş olup 7/24 denetim faaliyetlerini yürütmektedirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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