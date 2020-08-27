Babasının kullandığı kamyonun altında kalan Derinsu, öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G. tekerlek altında kaldı. Küçük kız, hastanede yaşamını yitirdi.
Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde bulunan bir içecek toptancısının önünde biriken kartonları kamyonetle almaya gelen Ergül G., karton ve naylonları aracına yükledi. Ergül G., yükleme sırasında kullandığı brandayı çekmek için ilerlediği sırada kamyonetin yanında bulunan kızı Derinsu G. aracın arka lastiğinin altına kaldı. Durumu fark eden Ergül G., çocuğunu yakında bulunan Edremit Özel Hastanesi'ne götürdü. Derinsu G., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-27 17:21:12
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