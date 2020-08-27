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Balıkesir'de Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı

DHA

Balıkesir'de Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine yenisi inşa edilecek olan Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı. Örnek bir eğitim yuvası olması için gerekli sportif ve kültürel imkanların okulda bulunacağını söyleyen Balıkesir Büyükşeihr Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, okulun 4 katlı ve 24 derslikli olarak inşa edileceğini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öz imkanları ile depreme dayanıklı olarak 4 bin 26 metrekare alan üzerinde, 4 katlı ve 24 derslikli olarak inşa edilecek olan Sakarya İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Her detayı yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak planlanan Sakarya Mahallesi'ndeki Sakarya İlkokulu'nun yüzde 20'lik kısmında yapılaşma olacak, kalan yüzde 80'lik kısmı ise açık alan olarak değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından okul; modern derslikleri, atölyeleri, spor sahaları, sosyal, kültürel ve sportif imkânlarıyla örnek bir eğitim yuvası olarak planlanıyor.
`EĞİTİMİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ´
Öğrencilerin, yeni inşa edilen güçlü ve dayanıklı okullarda güven içerisinde eğitimlerine devam etmelerinin en büyük gayeleri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün, teknolojik alt yapısı gelişmiş çocuklarımızın bahçesinde kaliteli ve eğlenceli vakit geçirebileceği, sağladığı imkânlarıyla örnek olacak okulumuzun temelini atıyoruz. Şehrimizin eğitim altyapısını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Eğitimde başlatmış olduğumuz seferberlik, yapmış olduğumuz çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Şehrimizdeki başarı çıtası her geçen gün yükseliyor. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
Balıkesir'de deprem riski bulunduğu için yıkılan 51 okulun 35'inin temelinin atılacak olmasının şehir için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Okullarımızda ülkemize, şehrimize faydalı bireyler yetişmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.
`ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM OLMAYA DEVAM EDECEK´
Türkiye'de son dönemde eğitim alanında devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, "Balıkesir'de hassasiyet duyulan konuların başında eğitimin geldiğini ve eğitimin toplumun öncelikleri arasında yer aldığını gözlemliyorum. Bu çok memnuniyet verici, bizleri de heyecanlandıran bir konu. Bizlere çalışma aşkı ve heyecanı veriyor. Eğitim bundan sonra da birinci önceliğimiz olacak" dedi.
Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine eğitime vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-27 19:34:58

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