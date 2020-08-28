Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, Balıkesir ve bölgede hava sıcaklıklığının artarak mevsim normallerinin 46 derece üstünde olacağını belirterek, vatandaşlar aşırı sıcaklığa karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugünden itibaren hafta sonu itibari ile sıcaklıkların 46 derece üzerinde seyredeceği tahmini yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada; " Bölgemizde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) hava sıcaklıklarının 28.08.2020 tarihinden itibaren 4 ila 6 C artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklığın yol açabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir. Sıcaklık artışının Başlama Bitiş Zamanı 28.08.2020 / 11:00 04.09.2020 / 18:00 tarihleri arası olacağı açıklandı."

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