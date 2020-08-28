Balıkesir'de FETÖ operasyonu

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Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

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