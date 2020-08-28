Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararının alınmasının ardından Balıkesir merkezli Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı. Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik arandıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-28 11:53:53



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