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Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: “2020 yılında 50 orman yangınında 19 hektarlık alan zarar gördü”

İHA

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü görevine yeni başlayan Birol Dündar, müdürlük bünyesindeki 1 milyon 460 bin hektarlık alanda 2020 yılı içinde 50 adet orman yangınında 19 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: “2020 yılında 50 orman yangınında 19 hektarlık alan zarar gördü”

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü görevine yeni başlayan Birol Dündar, müdürlük bünyesindeki 1 milyon 460 bin hektarlık alanda 2020 yılı içinde 50 adet orman yangınında 19 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Yaklaşık olarak 649 bin hektar ormanlık alana sahip olduklarını anlatan Birol Dündar, "Açıklık alanımız 811 bin hektar, toplam Balıkesir ili olarak 1 milyon 460 bin hektarlık bir alana sahibiz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak Balıkesir ili sınırlarında görev yapmaktayız. Yaklaşık 14 şube müdürlüğümüz, 9 orman işletme müdürlüğümüz ve 1 tane de fidanlık müdürlüğümüz olmak üzere 10 tane müdürlüğümüz bulunmaktadır. 88 tane orman işletme şefliğimiz, 3 tane ağaçlandırma şefliğimiz, 2 tane kadastro şefliğimiz ve 3 tane de fidanlık şefliğimiz bulunmaktadır Toplam 99 adet şeflikle de görev yapmaktayız. Bunun yanında 1 etüt proje başmühendisliğimiz,1 de kadastro başmühendisliğimiz olmak üzere bir yapılanmaya sahibiz. Toplam 20 ilçede görev yapmaktayız. Bizim 180 tane idari, 244 teknik ve 225 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 649 tane toplam memurumuz var. Bunun yanında 231 kadrolu işçimiz ve 344 tane de geçici işçimiz olmak üzere toplam 575 işçimiz bulunmaktadır. Toplamda ise bin 224 personele sahibiz” diye konuştu.

“Ormanların bakımı önemli yer tutuyor”
Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarına müdahalenin yanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Bölge Müdürü Birol Dündar, “Biz ormanlık alanlarda neler yapıyoruz. Ormancılık tekniği olarak doğal gençleştirme yapıyoruz. Yaşlanmış olan ağaçlarımızın doğal gençleştirmesini yapıyoruz. Ortalama yıllık olarak bin 500 hektar sahada doğal gençleştirme dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bu doğal gençliklerde, gençlik bakımı dediğimiz 34 yıl süreyle gençlik bakımlarını yapıyoruz. Bu da yaklaşık olarak yıllık 7 bin 500 hektarlık bir alanda gerçekleşiyor. Bununla birlikte 500 hektar suni gençleştirme ve yaklaşık olarak da 500 hektar ağaçlandırma çalışmasını yıllık olarak yapıyoruz. Bunların gençlikleri dediğimiz kültür bakımı olarak da 3 bin hektarlık kültür bakımı yapıyoruz. Bu gençlikler biraz büyüdükten sonra sıklık bakımı dediğimiz çağa geliyorlar. Biz bu sıklık çağında da bakımlara devam ediyoruz ormanlarda. Yaklaşık olarak her yıl sıkılık bakımı olarak bin 500 hektar bakımı yapmaktayız. Onlar biraz daha büyüdüğünde ilk aralama çağına gelmekte. Yine her yıl ortalama 4 bin hektarda ilk aralama bakımına girmekteyiz. Ayrıca özellikle fıstık çamlarında yıllık bin 500 hektar ürüne yönelik budamalarımız var. Aynı zamanda ağaçlarımız artık ilk aralama çağından da daha da büyük çağa geldiklerinde bu kez aralama bakımlarını yapmaktayız. Bunlar da yıllık 20 ila 25 bin alanda değişiklik göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Her yıl sanayinin kullandığı 1 milyon 600 bin metreküp tomruk üretiliyor”
Yaptıkları çalışımalar arasında ormanları bakımının önemli yer tuttuğunu kaydeden Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, “Bu yapılan bakımlar ve çalışmalar sonunda bizim ormanlarımızdan ağaç kesilmektedir ve biz bu ağaçlardan çeşitli sanayinin ihtiyacı olan çeşitli emvaller üretmekteyiz. Yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin metreküp kabuklu gövde hacminde bakımlar sonucunda ormanlarımızdan ağaç çıkmaktadır. Bu 1 milyon 600 bin metreküp ağaçtan ürettiğimiz 500 bin metreküp tomruk, 4 bin metreküp tel direk, 40 bin metreküp maden direk, 70 bin metreküp sanayi odunu, 216 bin metreküp kağıtlık, 500bin metreküp lif yonga üretmekteyiz. Tüm bunlar 1 milyon 330 bin metreküp endüstriyel odun hammaddesi olarak bu miktarı bulmaktadır. Ayrıca sanayinin daha az kullandığı 300 bin metreküp de yakacak üretiliyor. Bunlar da genelde köylülerimizin yakacak ihtiyacı olarak müşterilerimiz tarafından alınmaktadır. Biz yıllık olarak üretim faaliyetlerimizden 120 milyon civarında köylümüze para ödemekteyiz” diye konuştu.

“Her yıl ortalama 16 milyon fidan üretimi yapıyoruz”
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı fidanlık çalışmaları hakkında da bilgiler veren Dündar, “Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı içinde bulunduğumuz fidanlığımızda yaklaşık olarak 16 milyon fidan üretmekteyiz. Bu fidanlığımız sadece bizim bölge müdürlüğümüzün değil civar bölge müdürlüklerinin de ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bizim yaklaşık olarak 3 tane fidanlık şefliğimiz ve 6 tane de fidanlığımız bulunmaktadır. Bu fidanlıklarımızda toplam olarak 16 milyon fidanın içinde 172 tane tür, bunlarda süs bitkileri de dahil olmak üzere türde çalışmaktadır. Bunlar ağırlıklı orman fidanları ve biraz da süs bitkisi üretimi yapmaktayız” dedi.

“Özel ağaçlandırma sahalarına destek veriyoruz”
Özel ağaçlandırma konusunda da önemli işlere imza atıldığını kaydeden Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, “Özel ağaçlandırma olarak toplam bölge müdürlüğümüzde 440 adet, yaklaşık 83 bin dekarlık özel ağaçlandırma izni vermiş bulunmaktayız. Bunların bir kısmı ormanlık sahada, bir kısmı hazine sahalarında, bir kısmı da kişilerin özel mülklerinde özel ağaçlandırma izinleri verilmiştir. Bu özel ağaçlandırmalarda 58 bin dekarı fıstıkçamı, 18 bin dekarı ceviz, 5 bin dekarı zeytin, bin 500 dekarı badem ve 500 dekar da kestane, kavak, akasya ve servi gibi değişiklik türlerle ağaçlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor”
Ağaçlandırma sayıları hakkında da bilgiler veren Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, “Orman Bölge Müdürlüğümüz bugüne kadar bin 460 hektar alanda da fıstıkçamı, ceviz, badem, kestane ve hünnap türleriyle ormanlık alanda da ağaçlandırma yapıp bunların kullanımını köylülerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımına vermekteyiz. Bu vatandaşlarımız kendileri bunları toplayıp gelir elde etmektedirler. Ağaçlandırma olarak sadece ormanlık alan ağaçlandırmalarının dışında yol kenarı ağaçlandırmalarımız, okul bahçesi ağaçlandırmamız, cami ve diğer ibadethanelerde, mezarlıklarda, sağlık ocaklarında ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Yaklaşık ortalama bugüne kadar 171 kilometre yol, bin 200 adet okul, 224 adet camii, 37 adet mezarlık ve 13 adet sağlık ocağında ağaçlandırma yaptık. Gelen talepler olursa biz yine bu ağaçlandırmaları ilgili kurumlarla görüşerek ihtiyaç olduğunda bu tür ağaçlandırmaları yapmaktayız” dedi.

“Araç ve ekipmanlarımız yeterli”
Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki araç durumu hakkında da açıklama yapan Birol Dündar, “Bizim teşkilat yapımızda 80 tane işletme şefliklerinde aracımız vardır. Bu sene yeni olarak genel müdürlüğümüz şefliklerimizin sayısını artırdı. Artan şefliklerle birlikte 70 tane yeni pikabımız orman teşkilatımızın hizmetine sunuldu. Toplamda 150 aracımız olacak, fakat 30 tanesi terkin edilmek durumunda. Bunlar eski araçlarımız. O yüzden eski ve kullanılamaz olan araçları değiştirerek yaklaşık 120 araçla biz burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yangınlar için de bizim ilk müdahale aracı dediğimiz yangına ilk müdahale eden 29 tane bölge müdürlüğümüzde araç var. Su ikmal dediğimiz arazözlere su taşıyan 612 tonluk araçlarımız 18 tane, 34 tonluk 52 adet arazözlerimiz var. Bu arazözlerimiz bizim diğer belediye araçları gibi değil. Bunlar daha çok araziye çıkabilecek vasıfta, yol olsun olmasın tırmanabilecek vasıfta araçlardır. Bunların yanında 1 tane seyyar tamir aracımız, yaklaşık olarak bizim dozerlerimizi taşıyan 10 tane treylerimiz var. 3 tane ekskavatörümüz, 9 tane dozerimiz, 10 tane greyderimiz, 9 tane kepçemiz, 1 tane kasalı kamyonumuz, 27 tane traktörümüz, 3 tane de ormanlarda tomruk çekmekte kullandığımız aracımız var” diye konuştu.

“50 yangında 19 hektar alan zarar gördü”
2020 yılı itibariyle Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 50 adet orman yangını çıktığını ifade eden Birol Dündar, “Bugüne kadar 2020 yılında 50 adet orman yangımızı çıktı. Tabi bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yangınlarda toplam 19 hektar orman alanı yandı. Tabi yangında biz doğru müdahaleyi yapıp yapmadığımıza bakıyoruz. Yangınlarda hava şartları çok kötüyse; rüzgar çok yüksek, rutubet düşük ise ve bir ateş çıktığında su şartlarda yangın çok hızlı ilerliyor. O yüzden şimdiye kadar bizim Balıkesir’de çok büyük yangınımız çıkmadı, inşallah bundan sonra da çıkmaz diye temenni ediyoruz. Biz yine 2 tane helikopterimizle, 70 arazöz, 29 İMA, 10 greyder, 9 dozerle 6 işletme müdürlüğümüzde 347 orman işçisiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Tabi büyük yangınlarda dış ekipler de bize yardımlar geliyor” şeklinde konuştu.

“Ormanda en büyük tehlikelerden biri böcek zararlıları”
Orman yangınları kadar tehlikeli olan böcek zararlıları ile mücadelenin önemine değinen Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, “Biz ormanlarda her yıl böcek zararlılarıyla da mücadele ediyoruz. Ormanda sadece yangın zararlı değildir, bunun yanında böcek zararlıları da vardır. Her yıl ormanlarımızda ortalama bin 500 adet kuş yuvası atmaktayız. Bu biyolojik mücadele kapsamında yaptığımız işlemlerden biridir. Ayrıca 8 bin adet kolasoma dediğimiz yırtıcı bir prodetör böcek türünü üretimini yapıp ormanlara salıyoruz. Tamamen doğal koşullarda yaptığımız bir mücadele sistemi. Bu böcekleri üretip doğaya salıyoruz ve bu böcekler inanılmaz bir biçimde başarı elde ediyor. Ayrıca zararlı böceklerin üremesini engelleyen tuzaklar asıyoruz. Bunların erkek ve dişilerini yakalayıp yumurtlama sezonundan önce bu böceklerin popülasyonunu azaltacak tuzaklarla mücadelede bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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