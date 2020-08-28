Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 494 bin oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 494 bin oldu

İHA

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet araç olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 494 bin oldu

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet araç olduğunu açıkladı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir' de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4 oranında arttı.
TÜİK verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet taşıtın yüzde 43,3' ünü otomobil, yüzde 1,3' ünü minibüs, yüzde 0,6' sını otobüs, yüzde 14' ünü kamyonet, yüzde 2,6' sını kamyon, yüzde 24,8' ini motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,1' ini ise traktör oluşturmakta.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale ilinde Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,3 oranında arttığı açıklandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı toplam 235 bin 871 adet taşıtın yüzde 39,6' ını otomobil, yüzde 1,1' ini minibüs, yüzde 0,8' ini otobüs, yüzde 14,5' ini kamyonet, yüzde 2,5' ini kamyon, yüzde 26,6' sını motosiklet, yüzde 0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,6' sını ise traktör oluşturduğu açıklandı Balıkesir traktör sayısında Türkiye'de ki iller arasında 5. sırada yer aldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdek müze alanı temizlendi Tarihi eserlerdeki sprey boyalar temizlendi
YEREL HABERLER Erdek müze alanı temizlendi Tarihi eserlerdeki sprey ...
Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: “2020 yılında 50 orman yangınında 19 hektarlık alan zarar gördü”
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: “2020 yılında 50 ...
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 ...
Çiftçi Eğitim Merkezi tesisleri bölge çiftçilerine hizmet veriyor
YEREL HABERLER Çiftçi Eğitim Merkezi tesisleri bölge çiftçilerine ...
Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ayırma makineleri yurt dışına ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ...
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Korona virüsü yenen doktor süreci anlattı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen doktor süreci anlattı
Balıkesir'in en eski spor kulübü: "Balıkesir Demirspor"
YEREL HABERLER Balıkesir'in en eski spor kulübü: "Balıkesir ...
Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı
Balıkesir'de Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime destek
Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Minik çocuk kağıt toplama aracının altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 ...
Babasının kullandığı kamyonun altında kalan Derinsu, öldü
YEREL HABERLER Babasının kullandığı kamyonun altında kalan Derinsu, ...
Burhaniye’ye bir yeni park daha
YEREL HABERLER Burhaniye’ye bir yeni park daha
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler ...
Ayvalık, üniversiteli gençler için omuz omuza verecek
YEREL HABERLER Ayvalık, üniversiteli gençler için omuz omuza verecek
Gökçe, güreş için üniversite hayalini erteledi
YEREL HABERLER Gökçe, güreş için üniversite hayalini erteledi
Vali Şıldak, “Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli” Vali Şıldak, Kamu yöneticileri ile toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Şıldak, “Vatandaş bize her zaman ...
Vali Şıldak DSİ'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak DSİ'yi ziyaret etti
Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor
Ören kazı alanı yenilendi
YEREL HABERLER Ören kazı alanı yenilendi
Balıkesir'de jandarma 73 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 73 aranan şahsı yakaladı
Karayollarında hız yapan araç sürücülerine ceza yağdı Jandarma trafikten karayollarında özel denetim
YEREL HABERLER Karayollarında hız yapan araç sürücülerine ceza ...
Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı ve 12 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı ve 12 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X