Karesi Belediyesinde araç kiralama devri bitiyor

Karesi Belediyesi kiralık araç dönemini sona erdirmek üzere araç parkını geliştirme kararı aldı. Belediyenin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 23 aracı satın alan Karesi Belediyesi araçların hizmete girmesi nedeniyle tören düzenledi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen törende satın alınan yerli ve milli üretim araçlar ve iş makinaları dualarla hizmete alındı.



Törene Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ford ve Otokar yetkilileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan etkinlikte Karesi Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı bir tanıtım filmi gösterildi. Törenin açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı.



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: “Karesi tarihine sahip çıkıyor”

Konuşmasına davetlileri selamlayarak başlayan Başkan Orkan, Karesi Belediyesi’nin kültürel değerlerine ve ecdat mirasına sahip çıktığını söyledi. Karesi Belediyesi olarak Karesi’ye adını veren Karesi Bey Türbesini yenilediklerini ve ziyarete açtıklarını aktaran Başkan Orkan, “Bizim için göreve başladığımızda iyi ve zor olan şeyler vardı. Karesi Belediyesi’ni Yücel Yılmaz başkanımızdan güçlü aldık. Çıtayı yüksek aldık. Çıtanın yüksek olması bizi zorladı ama 1,5 yıldır bir şeyler yapma çabasındayız. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Eski Gazhane Binası olarak bilinen ve bir süre Ziraat Odası olarak kullanılan Yıldırım Beyazıt İmarethanesi Karesi Belediyesi’ne tahsis edildi. Balıkesir’in mevcut en eski cami ve külliyesi olan Yıldırım Beyazıt Camii (Eski Camii) ile birlikte inşa edildiği düşünülen Yıldırım Beyazıt İmarethanesi tarihsel mirasın ruhuna uygun olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Tarihi yapı; kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak” dedi.

“Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Karesi Belediyesi olarak Davutlar Mahallesi’ne Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracaklarını ifade eden Başkan Orkan, “Davutlar Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 201 parsel 115.900 m2’lik alanın 52 ben 44 m²’lik kısmında gerçekleştirilecek 1 MW Güneş Enerjisi Santrali Projemizin proje aşaması tamamlanmıştır. Kuracağımız bu santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz. 4 yıl içerisinde kendini amorti edecek” şeklinde konuştu.

“Atatürk Evi temeli atıldı”

Kuvayi Milliye Mahallesi’ne inşa edilecek Vilayet Müzesi (Atatürk Evi) için temel atma töreni düzenlediklerini söyleyen Başkan Orkan şöyle konuştu:

“Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda içerisinde bir kafeterya, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, yürüyüş parkuru ile Kuvayi Milliye döneminde düşmana karşı Milli Müdafaa ateşinin ilk yakıldığı şehre, Karesi Vilayeti’ne ait hatıraların sunulduğu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evden ilham alınarak yapılacak bir adet müze binası bulunan projemizin geçtiğimiz günlerde temelini attık. Karesi Vilayetinin ilk meclis üyelerini de orada yaşatalım istiyoruz. Ne kıymetlidir o dönem Karesi vilayetinden TBMM’de 6 vekilin yer aldığı ve bir tanesinin de TBMM Başkanlığı yaptığı önemli ve özel bir şehirde yaşıyoruz. Onun içindir ki bizlerin tarihimizden aldığımız köklü mirası yaşatıp geleceğe taşıyarak gençlerimize anlatmamız gerekir diye düşünüyorum”.

“Karesi Millet Bahçesine kavuşuyor”

Büyükşehirlerdeki temel ihtiyacın bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle gezebileceği, dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunması olduğunu belirten Orkan, “Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Gerçekleştireceğimiz Millet Bahçesi projesiyle 38.000 m2’lik alanda içerisinde bir adet kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi’nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38.000 m2’lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Orkan ayrıca Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde eski Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bilinen Tarihi Balıkesir Lisesi binasında tarihimizi yaşatabilmek ve şehrimizdeki Kültür Turizmi potansiyelini arttırmak amacıyla Kuvayi Milliye ve Eğitim Tarihi Müzesi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

“9 milyon 420 bin liralık araç filosu”

Konuşmasının sonunda hizmete alınan araçlar hakkında bilgi veren Başkan Orkan, 2’si Çevre Bakanlığı’ndan hibe toplam 23 yeni aracın hizmete alındığını, yeni araçlarında kısa sürede hizmete alınmaya devam edeceğini belirtti. Araçların yerli ve milli üretim araçlar olduğuna dikkat çeken Başkan Orkan, “Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze 5 adet otokar marka yerli ve milli üretim, 12 adet ise Ford marka yerli ve milli üretim aracımızı hizmete aldık. Bu araçlarımızın toplam değeri 7 milyon 900 bin liradır. Fen İşleri Müdürlüğümüze ise 4 adet hafriyat kamyonu ve 1 adet asfalt robotu olmak üzere toplam değeri 1 milyon 238 bin liralık araç kazandırdık. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet cenaze nakil aracımız hizmete girdi. Araçlarımızın toplam değeri 9 milyon 420 bin liradır. Karesimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Temizlik İşlerimize 4 araç daha katmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Orkan konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyen şehitlerimizi de andı.



Yücel Yılmaz: “Benim şehrim Balıkesir”

Başkan Orkan’ın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılımcılara hitap etti. Balıkesir’in Büyükşehir olmasıyla bir bütün haline geldiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Balıkesir’e köklü değişimler oluyor. Büyükşehir bir medeniyet projesi. Buna adapte olmak bazıları için kolay bazıları için zor. Benim Dinçer ve Hasan başkan için kolay. Çünkü bu işin başından beri içindeydik. 6 yıl içerisinde Büyükşehir hem Altıeylül hem Karesi’de basılmadık yol, gidilmedik köy, adım atılmadık iş bırakmadı. Bunların hepsi planlama ile yapılıyor. Bir sonraki 5 yıllık planlarını yapıyoruz. Şehrimizin 20 ilçesinde ‘Benim Şehrim Balıkesir’ diyecek projeler yapmayı planlıyoruz. Büyükşehir kesin çizgilerle görev tanımı belli. Büyükşehir’in kendi içinde olmayan alanı yok. Büyükşehir 20 ilçenin yol arkadaşı. 20 ilçe ile hareket eden bir mekanizma. Biz 10 arkadaşımız ile aynı partiden devam ediyoruz. 10 tanede başka partiden başkanlarımız var ama onlarda bizimle aynı ufukta vatandaşlara hizmet ediyorlar. 20 belediye başkanımız, 20 kaymakamımız, 9 milletvekili ve valisiyle kentin sorunlarını belirledik. 60 ayı vadelere bölüp planlıyoruz. Çok şanslı bir belediye başkanıyım. 2’si birbirinden değerli başkanım ile kentimiz merkezini yönetiyoruz. Beraber planlayarak, 15 günde bir toplantı yaparak bu şehrin planlarını ortaya koyup hareket ediyoruz. Balıkesir her şeyin en güzelini hakediyor” diye konuştu.



Mustafa Canbey: “Milletimize hizmete devam”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’de bir konuşma yaptı. Bugün güzel bir çalışmaya şahitlik ettiklerini ifade eden Canbey, “Önümüzdeki dönemde bu araçlar güzel hizmetler yapacak. AK Parti olarak yola çıktığımızda ‘Türkiye kararını Verdi yerel kalkınma başlıyor’ demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinden birbirinden güzel çalışmalar yaptık. Milletimize önemli hizmetler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sıkıntılar ve zorluklar ama ama ne sıkıntı ne de zorluk bizi yolumuzdan ayıramaz. Burada önemli bir yatırımı belediyemiz yapıyor. Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerimizin yatırımlarına şahitlik ediyoruz. Bu çalışmalar emek ve dikkat istiyor. Milletin kaynaklarını dikkatlı kullanmak gerekiyor. Bizde bugün bunu yapıyoruz. AK Parti ve AK kadrolar olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



Adil Çelik: “10 Numara şehir Balıkesir”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik’te bir konuşma yaparak hizmetlerden ötürü Başkan Orkan’a teşekkür etti. AK Parti öncesi kırsal kesime giden hizmetleri hatırlatan Çelik, “Böyle hizmetler yapılırken, düşüncelerim geriye doğru gidip bazı şeyler aklıma geliyor. Özel İdare’de hizmet verme sıkıntısı yaşıyorduk. 2004 yılında OSB’nin orada Gökköy var. orada tüm kanalizasyon köyün ortasından akıyor. O dönem köy muhtarımız 5 milyar para istiyor sorunu düzeltmek için. O dönemki valimiz hayır diyor. O tarihte bankada 8 trilyon para vardı. Banka faizi de çoktu. 5 milyar Gökköy’e verilmedi. Ama Balıkesir tarihi böyle. Kırsal kesime gitmesi için gelen paralarla Özel İdare İşhanları, Öz Merkez. Yapılırken de gökdelen diye yapıldı. Termal otel, kamp. Köylere hizmet için gitmesi gereken paralar nerelere harcandı. Bu paradigma değişikliğini AK Parti yaptı. 2004 yılına kadar elinizi ayağınızı tutan mı vardı? Niye yapmadınız. Kim yaptı? AK Parti kadroları yaptı. Bu AK Parti’nin millete getirdiği yenilikler. Geçmişte bankada parası varken, millete harcamayan anlayıştan, borçtan hizmet etmeye çalışan anlayışa geldik. Balıkesir AK kadrolar ile 10 numara bir şehir olacaktır” diye konuştu.



İlk sürüş Büyükşehir Başkanından

Konuşmaların ardından Erdeğer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan, Başkan Orkan’a araçların anahtarlarını teslim etti. Duaların okunarak kurban kesimi ardından Başkan Orkan davetlilerle birlikte filoya katılan araçları inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile birlikte yeni alınan araçların ilk test sürüşünü birlikte yaptı. Tören sonunda araçlar kısa bir şehir turu attı.

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