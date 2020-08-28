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Balıkesir´de son 24 saatte karantinada olan 32 kişi sokaklarda gezdi

DHA

Balıkesir´de son 24 saatte karantinada olan 32 kişi sokaklarda gezdi


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde 2 bin kişinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan bütün uyarılar ve denetimlere rağmen son 24 saatte sorumsuzca davranan 32 kişinin tespit edildiğini belirten Vali Şıldak, "Bu şekilde davranarak, bu sorumsuzluğu göstererek maalesef toplumun genelinin sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.
Edremit ilçesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Edremit Kaymakamlığında basın açıklamasında bulunan Vali Şıldak, Ağustos ayı başından itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir´de de koronavirüs vakalarında yükseliş yaşandığını belirtti. Bazı günler kısmi olarak duraklama ve geriye gitme şeklinde veriler elde edilmesine karşın yukarıya doğru tırmanışın devam ettiğini gözlemlendiğini kaydeden Vali Hasan Şıldak, "Sağlık Bakanlığımızın yeni uygulaması ile artık vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif vakalar, semptomu olmayan vakalar eve gönderiliyor, evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları gerekiyor. Evden çıkmamaları, evlerine de ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor. Bu birinci grup. İkinci grup ise temasta olarak adlandırdığımız, gerçek hastalarla yani vakalarla temas etmiş olanların da ilimizde yine evlerinde kalıp dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu iki grubun toplamı 2 binin üzerindedir. Yani 2 bin üzerinde vatandaşımız evlerinde gözlem altında kalmak durumunda" dedi.
'KARANTİNADAKİ 32 KİŞİ VATANDAŞLARIN ARASINDA GEZDİ'
Yapılan bütün uyarı ve kontrollere karşın sorumsuzca davranışlarla karşılaşıldığını belirten Vali Hasan Şıldak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ne yazık ki bütün çabamıza rağmen, bütün denetimlerimiz ve kontrollerimize rağmen vatandaşlarımızdan bazıları evden dışarı çıkmaktalar. Bu şekilde davranarak, bu sorumsuzluğu göstererek maalesef toplumun genelinin sağlığını tehdit ediyorlar. Ben bir rakam vermek istiyorum, geçtiğimiz 24 saat içinde yani dün itibarıyla 32 vatandaşımız Balıkesir genelinde sokağa çıktı. Evinde kalması gereken 32 vatandaşımız maalesef dışarı çıktı, kural ihlali yaptı. Bunları polisimiz ve jandarmamız tespit etti. Bu kişilere hem biz idari para cezası uyguluyoruz, bu rakam 3 bin Türk lirasının üzerindedir. Hem de maalesef yine bunlar hakkında adli süreç başlatmış oluyoruz. Bu durumu paylaşmak istiyorum, kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Bu kabul edilemez bir durum. Çünkü bu kişilere aile hekimleri kesinlikle tembihat da bulunup, açıklama yapıyorlar, `Evde kalın diyorlar.´ Bununla yetinmiyoruz mahalle denetim ekiplerimiz, kolluk birimlerimiz bu kişileri, bu vatandaşlarımızı evlerinde günde 2 kez ziyaret etmek suretiyle denetliyorlar, kontrol ediyorlar. Ayrıca biz ilave bir mekanizma oluşturduk. Balıkesir'de 112 acil çağrı merkezinde tam 12 öğretmenimiz vardiyalı olarak her gün bu vatandaşlarımızı aramak suretiyle telefonla evde kalmaları gerektiği, evlerinde de da aile fertlerinden ayrı bir ortamda bulunmaları gerektiği ve dışarı çıkmamalarını çok ısrarlı bir şekilde kendilerine hatırlatıyor. İşte bütün bu çabaya rağmen bu vatandaşlarımızdan bazıları bu duyarsızlığı göstermekteler. Sizler vasıtası ile yine onlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bir kez daha ben rica ediyorum, lütfen bu kuralları ihlal etmeyelim. Diğer vatandaşlarımızın, sağlıklı insanların sağlığını riske sokmayalım. Bu hususun altını çizmek istiyorum.  Kontrollü sosyal hayat sürecindeyiz. Bu süreç bize vatandaş olarak, esnaf olarak işyerleri ve işletmeler olarak yani hepimize birtakım sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumlulukların en başında gelen husus, tedbirlere uyumaktır, dikkatli olmaktır. Bu tedbirlerin en başında gelen ise mesafe kuralı ve maske kuraldır, tabii ki temizlik kuralları bunu takip etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-08-28 20:39:03

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