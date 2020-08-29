Balıkesir'de polis 7 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 7 ateşli silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçeler genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 6 fişek ve 1 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca, Burhaniye İlçesinde, 1 adet ruhsatsız Cz75 marka ateşli silah ve 15 adet fişek, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ve 10 adet fişek ve 1 adet Aral marka kurusıkı tabanca ve Edremit İlçesinde, 1 Adet ruhsatsız tek kırma tabir edilen tüfek, olmak üzere toplam, 2 adet Adet Ruhsatsız silah ve 22 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 Adet pompalı tüfek ve 16 fişek ve 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek ele geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.