Balıkesir'de peş peşe depremler

Balıkesir'de bu sabah büyüklükleri 3.3 ve 3.7 olan peş peşe iki deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de bu sabah arka arkaya iki deprem kaydedildi. İlki sabah 06.36'da Kalaycılar kırsal mahallesi yakınlarında 3.7 olarak kayıtlara geçen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. İkinci deprem ise 06.45'de Kabakdere merkez üssünde 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

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