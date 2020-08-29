Balıkesirspor 1- Bursaspor 1 (Hazırlık maçı)

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Balıkesirspor ile Bursaspor hazırlık müsabakasında Atatürk Stadı'nda karşılıklı atılan gollerle 11 beraber kaldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor ile Bursaspor, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sıcak bir havada yapılan müsabakanın 10. dakikasında Çağatay Yılmaz'ın golü ile Bursaspor 10 öne geçti. Balıkesirspor bu gole 35. dakikada Celal Emir Dede'nin attığı gol ile cevap verdi.

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