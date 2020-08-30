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(Özel) Müdür Yıldız: “Yüz yüze eğitim tedbirlere uymakla başlar” İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız okulların açılma sürecini değerlendirdi

İHA

(Özel) Müdür Yıldız: “Yüz yüze eğitim tedbirlere uymakla başlar” İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız okulların açılma sürecini değerlendirdi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız okulların açılma sürecini değerlendirdi. Daha önce 31 Ağustos’ta açılacak okulların Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle 21 Eylül’e ertelendiğini hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 31 Ağustos itibariyle EBA üzerinden uzaktan eğitimin başlayacağını duyurdu.
20202021 eğitimöğretim yılının pandemiye rağmen Balıkesir açısından oldukça başarılı geçtiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız LGS’te 4 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini söylerken, üniversite sınavında da ilk 1000’de 23 öğrencinin yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ayrıca internet ve bilgisayarı bulunmayan öğrencilere il merkezi ve ilçelerde açacakları EBA Destek Noktaları ile destek vereceklerini kaydetti.

“Yüz yüze eğitim 21 Eylül’e ertelendi”
Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e ertelendiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Haziran ayında yapılan planlamaya göre özel okullar 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, devlet okullarımızda ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü eğitimöğretime başlanması planlanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan karar doğrultusunda okullarımızın açılma süreci 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ertelenmiş oldu” diye konuştu.
“Uzaktan eğitim 31 Ağustos’ta başlıyor”
31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitimin başlayacağını da hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Bu hafta Türkiye’deki 81 vilayetimizde okullarımız Pazartesiden bugüne kadar Cuma gününe kadar okullarımızda mesleki eğitim döneminde eğitimöğretime başlamış oldular. Şu an 1 haftalık süreç içerisinde okulda öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle ve yüz yüze eğitimle neler yapılacağını planlamış oldular ve 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibariyle bütün okullarımızda uzaktan eğitime başlanacak. Öğretmenlerimiz 21 Eylül tarihine kadar Mart ayından Haziran sonuna kadar yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği dönemdeki konuları öğrencilerimize uzaktan eğitim yoluyla anlatacaklar. Bu bir anlamda telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin geçen eğitimöğretim yılında uzak kaldıkları konular öğrencilerimize uzaktan eğitim yoluyla aktarılacak. Bu konular bakanlığımızca TRT EBA TV üzerinden aktarıldığı gibi, ilimizdeki 18 bin 991 öğretmenimiz de uzaktan eğitim kanallarını kullanarak öğrencilerimize uzaktan eğitim verecekler. Devamında 21 Eylül itibariyle inşallah okullarımızı açmış ve yüz yüze eğitime başlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

“Okulları hep birlikte açacağız”
Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının gerekliliğine kaydeden Yakup Yıldız, “Okullarımızda yüz yüze eğitime başlamak için her şey bizim elimizde. Milli Eğitim Bakanımızın da her zaman ifade etmiş olduğu gibi okulları birlikte açacağız. Bizler toplum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz ölçüde okullarımızın açılması daha da ön bir tarihe gelmiş olacak. Ben bu anlamda öğrencilerimize, velilerimize devlet ricalimizin; sayın valimizin, sayın bakanımızın her gün ifade etmiş olduğu toplum kurallarına uyulması, bu hastalık sürecini bir an evvel atlatmamız için bu kuralların uygulanmasının şart olduğunu tekrara hatırlatmak istiyorum. İnşallah 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle ilimizdeki bin 108 okul ve kurumumuzda yeniden yüz yüze eğitime başlamış oluruz. Okul koridorlarımız, sınıflarımız, öğrencilerimizin sesiyle yeniden cıvıl cıvıl yankılanmış olur” dedi.

“EBA Destek Noktaları açılıyor”
İnternet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezlerinin önümüzdeki hafta içinde hizmete gireceği müjdesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Ben bu anlamda velilerimizin, öğrencilerimizin 3 haftalık zaman dilimi içerisinde öğretmenlerimiz ile gerçekleştirecek oldukları uzaktan eğitim sürecinde geçen yıla dahil konularında telafi konularında herhangi bir eksiklikleri olması durumunda öğretmenlerine ulaşmalarını ifade etmek istiyorum. Biz özellikle bu yıl 8 ve 12’nci sınıfa giden öğrencilerimize DYK kurslarımızı yapmaya başladık. Özellikle o öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu kursları düzenledik. Devamında haftaya tüm illerimizde Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek EBA Destek Noktaları oluşturulacak. İlimizde de haftaya bunun açılışı gerçekleştirilecek. Evinde bilgisayarı, interneti olmayan öğrencilerimiz il merkezinde ve ilçelerimizde belirleyeceğimiz EBA Destek Noktaları üzerinden internete ulaşama imkanına kavuşacaklar. Evde internet ve bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerimiz okulları vasıtasıyla bizlere ulaşırsa onlara her türlü desteği sunmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

“LGS’de 4 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı”
20202021 eğitimöğretim yılının Balıkesir için başarılı geçtiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, başarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Geçen yıl verimli eğitimöğretim yılı oldu, uzaktan eğitime ara verilmiş olmasına rağmen. Liselere Geçiş Sınavında 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin girmiş olduğu sınavda Türkiye genelinde 181 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap verdi. Bu 181 öğrencinin 4 tanesi Balıkesir’imizden oldu. Sadece Türkiye’de 41 ilde ful doğru yapan öğrenci var ve bu 181 öğrencinin 4 tanesi Balıkesir’imizden. Yine üniversite sınavında ilk defa Balıkesir’de ilk 1000’de 23 tane öğrencimiz var. Bunlar bizler için birer mutluluk vesilesi. İnşallah bu başarı grafiğini 20202021 eğitimöğretim yılında da daha da artırarak taçlandırmış oluruz. Her zaman ifade etmiş olduğum gibi bizim hedefimiz Balıkesir’le, Türkiye’yle yarışmak değil, dünyayla yarışmak. Çünkü ben buna inanıyorum. Dünyayla yarışacak okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Yeterli biz onlara bu imkanı sunalım. Tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize 20202021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını ve 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle inşallah 81 ilimizde yüz yüze eğitime başlayacak olmayı ümit ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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