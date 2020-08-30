70 yaşında, Zafer Bayramı için 13 kilometre koştu



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova Mahallesi´nde yaşayan maratoncu Hasan Parlas (70), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için 13 kilometre koştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de törenle kutlandı. Çelenk sunumunun yapıldığı Cumhuriyet Meydanı´ndaki kutlamaya katılanlar, Atatürk Anıtı'nı çiçek bahçesine dönüştürerek, 98'inci yılında büyük zaferin coşkusunu yaşadı. Ayvalık´ın Altınova Mahallesi´nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan 70 yaşındaki Hasan Parlas ise Zafer Bayramı´nın 98´inci yıl dönümü için koştu. Katıldığı ulusal ve uluslararası maratonlara 100´den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan Orman Müdürlüğünden emekli Hasan Parlas, Altınova´dan Ayvalık´a kadar 13 kilometre koştu.

'TÜM KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM'

Koşuya sabah 06.00´da başladığını söyleyen Hasan Parlas, ''Özellikle Atatürk koşuları, Cumhuriyet Bayramı ve böyle özel günlerde koşulara katılmak istiyorum. 5 yıldır 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı´nda ve Cumhuriyet Bayramı'nda da koşuyorum. Büyük önder Atatürk´ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet´e uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2020-08-30 14:18:19



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